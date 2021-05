Oltre 12mila candidature pervenute quest’anno per la settima edizione del programma per giovani talenti CEO for One Month di The Adecco Group e, come tutti gli anni, un solo vincitore: Federico Tangorra, classe 1997, di Cremona e laureando in Management Engineer al Politecnico di Milano.

Federico, grazie alla capacità analitica e al livello di maturità nonostante la giovane età, ha impressionato i recruiter che hanno condotto le prime fasi della selezione (online) e ha convinto il top management del Gruppo Adecco e i membri della giuria che hanno testato il ragazzo insieme agli altri cinque finalisti durante il bootcamp di tre giorni svoltosi in presenza a Milano presso gli Headquarter del Gruppo.

In qualità di CEO for One Month 2021, affiancherà per un mese l’amministratore delegato Andrea Malacrida vivendo un’esperienza formativa unica al mondo e avrà la possibilità di competere a livello internazionale con i suoi omonimi dei 47 paesi che hanno lanciato il programma per vincere un posto da Global CEO for One Month al fianco di Alain Dehaze – Global CEO The Adecco Group – in autunno.

Un’esperienza che, come testimoniato dai numeri delle scorse edizioni, è sinonimo di sbocchi professionali molto interessanti per i partecipanti: l’80% dei best performer degli anni passati già lavora nonostante la giovane età e il 70% di questi ha trovato un’occupazione dopo meno di sei mesi dalla conclusione dell’iniziativa. Inoltre, a livello di retribuzione, il 40% dei giovani rispondenti dichiara di essere assunto con una RAL tra i 30 e i 50 mila euro, mentre il 17,5% di loro guadagna addirittura una cifra superiore ai 50 mila euro all’anno”.

“È stato emozionante per noi tornare a incontrare questi ragazzi in presenza, dopo l’edizione dell’anno scorso che ha visto gran parte delle prove finali svolgersi in digitale per le misure di contenimento della pandemia.” – Ha commentato Andrea Malacrida, Amministratore Delegato di The Adecco Group – “Il programma CEO for One Month, arrivato quest’anno alla sua settima edizione, rappresenta un’occasione di crescita personale e professionale unica per i ragazzi, che mai come adesso hanno bisogno di qualcuno che creda in loro e che gli offra la possibilità di esprimere e indirizzare il proprio talento”.

