Brutta avventura, domenica pomeriggio, per una 38enne di Cremona in trasferta sul fiume Trebbia, nel piacentino. La donna faceva parte di un gruppo di canoisti partito da Marsaglia e diretto a Bobbio. Arrivati all’altezza dello sbarramento artificiale di San Salvatore, tutti sono scesi dalle proprie imbarcazioni per superare a piedi lo sbarramento, mettendosi la canoa sulle spalle. A quel punto la cremonese è scivolata, ferendosi alla caviglia. Gli amici, visto che la 38enne non era più in grado di camminare, hanno allertato i soccorsi e sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia, la squadra del soccorso alpino e speleologico stazione Monte Alfeo e i vigili del fuoco. La donna è stata raggiunta dall’altra parte del fiume, posizionata su una barella galleggiante e trasportata sulla sponda opposta. In seguito l’ambulanza l’ha trasferita all’ospedale di Bobbio.

