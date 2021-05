È terminata la panchina gigante (alta 2 metri e larga 4 metri) ideata dal giovane Sonny Ciliberto, laureato in scienze del turismo che promuove il territorio cremonese attraverso le pagine social VisitCremona. È stata realizzata insieme all’officina Brocchieri. Sarà posizionata nel Comune di Gerre dè Caprioli, sul lungo Po in uno dei punti panoramici più belli e suggestivi del fiume.

L’iniziativa è stata accolta con favore dal sindaco Michel Marchi del Comune di Gerre De’ Caprioli, la prossima settimana ci sarà l’inaugurazione. Questa è la prima panchina gigante istallata sul fiume Po e la n. 126 nel mondo. In Lombardia, tutte le panchine giganti si trovano nelle province di Bergamo e Brescia. Il colore scelto è il grigio e rosso, un omaggio alla città di Cremona.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata