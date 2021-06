La riapertura della ristorazione anche al chiuso e il servizio al bancone nei bar in vigore da oggi 1 giugno, “tracciano un solco nella giusta direzione, per un graduale ritorno alla normalità e alla vita per i cittadini italiani”. Lo dichiara il senatore della Lega Simone Bossi.

“Grazie all’insistenza e alle proposte di Matteo Salvini al Governo, si potrà consumare al bancone dei bar e prenotare al chiuso per una cena al ristorante. Le attività di ristorazione che hanno pagato un prezzo altissimo con le disposizioni di sicurezza anti-covid, possono tornare a guardare al futuro con maggiore fiducia. Giusto proseguire in questa direzione, nel rispetto delle indicazioni scientifiche e con buon senso per garantire agli italiani il diritto alla salute e contemporaneamente il diritto al lavoro”.

