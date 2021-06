Si è parlato di latte oggi, 1 giugno Giornata Mondiale del latte, nell’iniziativa organizzata in Fiera da Confagricoltura Cremona e trasmessa in diretta su vari canali social e sul portale latte.news. Di questo importante comparto dell’economia cremonese, dei valori nutrizionali del latte, delle fake news che circolano sull’argomento, hanno parlato numerosi ospiti in Fiera e in collegamento.

Tra questi, il sindaco Gianluca Galimberti che ha proposto la candidatura di Cremona come capitale mondiale del latte, perchè “le nostre aziende zootecniche sono fortissime in numeri e qualità, le nostre Università si affiancano alle imprese della zootecnia e dell’agroalimentare, per aiutare la sostenibilità ambientale nell’innovazione di prodotti e processi, attraendo giovani da tutto il mondo, anche con nuovi corsi di laurea dedicati; perchè le nostre aziende Multiutilities, come la nostra Linea Green, stanno investendo proprio nella transizione green in agricoltura, che vuol dire innovazione tecnologica dell’agricoltura e produzione delle bioenergie.

Cremona è la sua zootecnia e il suo latte, con una filiera lattiero casearia importantissima”.

Il servizio di Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata