Pomeriggio movimentato in via Belvedere, laterale di Cadore che porta in via Giordano. Alcuni giovani hanno iniziato a discutere animatamente tra loro, fino a quando la discussione è degenerata in modo violento, tanto che sarebbe spuntato anche un coltello. Ad assistere alla discussione, alcuni passanti e residenti. Qualcuno ha prontamente allertato le forze dell’ordine e sul posto sono arrivati carabinieri e polizia. Alla fine i militari hanno calmato gli animi, ma i ragazzi, in tutto cinque, sono stati condotti in caserma per essere identificati. Ancora da chiarire i motivi del contendere.

S.P.

