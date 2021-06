Domani, giovedì 3 giugno, alle ore 18.00 avrà luogo in piazzetta Coppetti (ex Goito) l’inaugurazione della mostra “Identità disvelate”, seconda anteprima del programma del Porte Aperte Festival 2021, organizzata in collaborazione col Festival della Fotografia Etica di Lodi. Sarà presente il direttore del FFE, Alberto Prina.

