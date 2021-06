Domenica 6 giugno, dalle ore 10 alle 18, il Bosco Didattico di Castelleone è aperto al pubblico in occasione della “Festa delle Oasi” indetta dal WWF Italia sul territorio nazionale e dedicata quest’anno all’attesissimo ritorno alla natura dei cittadini che la apprezzano e che finalmente possono godere di ambienti e paesaggi tipici della nostra zona.

L’iniziativa sarà condotta in collaborazione con l’Associazione WWF Cremona, che presso Cascina Stella ha messo a disposizione della Provincia un’area di sua proprietà per svolgervi attività di miglioramento ambientale nell’ambito di un progetto finanziato da Regione Lombardia.

Per garantire la sicurezza di tutti i visitatori, dovranno essere attuati i comportamenti consigliati per far fronte all’emergenza COVID ed, in particolare, gli ampi spazi disponibili potranno garantire un adeguato distanziamento prudenziale. Chi lo desidera, potrà anche usufruire dell’accompagnamento di personale provinciale presente sul posto o di naturalisti che si mettono volontariamente a disposizione per fornire informazioni che consentano di approfondire aspetti di maggior dettaglio; nell’occasione, saranno anche visitabili le aree di nuovo allestimento realizzate dalla Provincia in collaborazione col WWF Cremona.

Per eventuali ulteriori informazioni generali sulle strutture provinciali di Castelleone, si possono visitare i seguenti siti:

http://boscodidattico.provincia.cremona.it/

http://ecomuseo.provincia.cremona.it/

Per informazioni:

Email: ambnat@provincia.cremona.it

