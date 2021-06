Intervento della Volante della Questura ieri pomeriggio al supermercato “Famila” di via Rebuschini, dopo che il personale aveva sorpreso una donna che tentava di asportare alcune bottiglie di superalcolici.

La donna aveva superato la barriera della cassa con merce nascosta e non pagata, per la precisione, sette bottiglie di liquore del valore complessivo di circa 69 €. Una volta identificata, è emerso che la donna ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio: è stata deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato.

