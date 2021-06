Metti i Van Halen, la nebbia di Rivolta d’Adda e i dinosauri del Parco della Preistoria situato proprio nel comune cremasco. E’ quanto accaduto nel 1982, quando il gruppo statunitense, con David Lee Roth alla voce, ha suonato – in playback – “So This Is Love” ai piedi di un brontosauro in vetroresina in occasione di uno speciale collegamento della RAI.

Il video, ripescato e condiviso (qui il link) da Kosmo VanHalenItalia, assume ancora più valore se si pensa che la band non registrò mai un videoclip promozionale anche se raggiunse la posizione numero 20 negli Stati Uniti. Nel corso della clip, inoltre, compaiono anche altri dinosauri di Rivolta: un triceratopo, un T-Rex e un Mammut.

