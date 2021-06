Ultimo giorno di scuola per le superiori, oggi 8 giugno. Questa mattina scene di festa in via Palestro e nelle altre vie delle scuole e bottiglie di spumante stappate per strada, soprattutto da parte degli studenti di quinta che in gran parte delle scuole hanno svolto l’ultima settimana in dad. Una scelta compiuta in autonomia da diversi istituti per evitare occasioni di contagio all’approssimarsi della maturità, che però ha privato i ragazzi degli ultimi giorni di socialità.

In via Palestro, le studentesse della 5a C LSU (scienze umane) dell’Anguissola, si sono ritrovate con maglietta a tema maturità e collana di fiori di fronte alla loro succursale, condivisa con il liceo Aselli: con loro le insegnanti Alessandra Ardu, Donata Ardigò, Maria Luisa Ghizzoni, Isabella Zeli, Roberta Gorni. gb

Servizio TV di Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata