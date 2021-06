L’orologio astronomico cinquecentesco del Torrazzo Museo Verticale alle ore 12 ha indicato con assoluta precisione l’eclissi di sole, visibile in modo perfetto in Canada, Groenlandia e Russia, mentre in Italia solo parzialmente. A renderlo noto, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, è Target Turismo Cremona che, ancora una volta, sottolinea l’unicità e il valore del Torrazzo cremonese.



© Riproduzione riservata