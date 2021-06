Ecco il progetto della nuova struttura che verrà realizzata in via Acquaviva 6, lungo il canale navigabile, per immagazzinare i rottami ferrosi utilizzati dall’Acciaieria Arvedi per produrre acciaio.

L’attuale conformazione del magazzino rottami è destinata ad evolvere sulla base di un progetto che prevede, tra le altre cose, la realizzazione di un capannone insonorizzato sotto al quale si svolgeranno le principali attività di stoccaggio e lavorazione del rottame ed un’ampia barriera verde fronte strada dotata di un pannello fonoassorbente in grado di schermare l’area sia dal punto visivo che acustico.

Il progetto di sistemazione dell’area è attualmente in fase di presentazione alle Autorità competenti e sarà realizzato non appena conclusi il confronto tecnico e l’iter amministrativo.

Da sempre, per produrre acciaio di qualità, l’acciaieria Arvedi utilizza i rottami di ferro, cioè un materiale riciclato, che evita così il ricorso a materia prima vergine (ghisa).

I rottami non sono altro che i più diversi prodotti in acciaio (ad esempio gli elettrodomestici di casa o le auto da demolire) che, al termine della loro vita utile, possono essere riciclati per produrre nuovo acciaio.

L’acciaio può essere riciclato infinite volte senza perdere alcuna delle sue proprietà originarie. Ciò lo rende una vera e propria “risorsa permanente”, utile anche nell’ottica di un’economia sostenibile.

Ogni tonnellata di acciaio riciclato permette di risparmiare 1,1 tonnellate di minerale di ferro, 52 chilowattora di energia elettrica e, in più, le emissioni in atmosfera diminuiscono dell’86%. Un processo virtuoso, che avviene anche a Cremona.

