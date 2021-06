Il 24 giugno grazie all’organizzazione di Inclusi-ON, attiva nella realizzazione di momenti educativi-inclusivi, ed in collaborazione con il Museo Verticale del Torrazzo di Cremona, la nostra torre campanaria sarà scenario di un evento inclusivo speciale.

We Climb Together è il primo evento inclusivo del 2021 che coinvolge la nostra città.

Si tratta di una salita inclusiva al Torrazzo. Si svolgerà a coppie formate da un soggetto con disabilità/fragilità e da un’altra persona. L’evento è aperto a tutti, 0-99 anni ed ha l’obiettivo di far incontrare, conoscere, accogliere il mondo della fragilità.

L’evento è creato per sostenere due realtà associative: Fratelli Tutti Cooperativa sociale ed Accendi il Buio, che saranno presenti con una loro postazione in Piazza del Comune a partire dalle ore 18.00 per incontrare tutti coloro che vorranno partecipare, che vorranno conoscere di più le associazioni e i loro progetti.

Fratelli Tutti è una Cooperativa Sociale, costituita da pochi mesi che sta iniziando a gettare le prime basi per grandi progetti di inclusione e opportunità di reinserimento sociale offrendo proposte occupazionali a persone con fragilità, con particolare attenzione al mondo della disabilità e del carcere, collaborando in rete con le realtà (associazioni e cooperative) che già operano nel settore.

Accendi il Buio è un’associazione di famiglie per le famiglie, che ha l’obiettivo di dar voce a bambini ed adulti autistici. Propone attività, progetti ed interventi d’integrazione sociale e lavorativa, rafforzando la rete di collaborazione con le istituzioni coinvolte e con tutte le terze parti che possono contribuire a garantire diritti ed un futuro a tutte le persone con autismo.

