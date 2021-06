Un solo caso positivo è stato riscontrato in provincia di Cremona rispetto a ieri. Si tratta del dato più basso tra le province lombarde.

In totale, in Lombardia sono stati eseguiti 26.842 tamponi che hanno dato come esito 257 casi positivi (0,9% il tasso di positività).

Calano i ricoveri: -2 in terapia intensiva e -35 negli altri reparti. Sei, invece, i nuovi decessi: il numero delle vittime da inizio pandemia sale così a 33.726.

