La nuova edizione di Eccellenze in Digitale, il progetto promosso dalla Camera di Commercio di Cremona, Google e Unioncamere, prosegue con due webinar gratuiti. Il primo sul tema Turismo, ospitalità e accoglienza – Come utilizzare il digitale a livello business, che si terrà il 22 giugno, dalle 14.30 alle 16. Durante questo incontro online, verranno presentati alcuni dati di tendenza relativi al settore turistico, per poi passare ad una panoramica di strumenti digitali utili per chi si occupa di turismo, sia per studiare il proprio pubblico che per promuoversi su larga scala (sito web, social network, campagne di sponsorizzazione, Google My Business, Google Hotel Ads, …).

Il secondo appuntamento, in programma il 5 luglio (14-30-16) sarà sul tema Rimanere sempre in contatto con i propri clienti – Tool di messaggistica e chatbot. Verranno presentati i principali strumenti di messaggistica per le imprese, quali Whatsapp Business e Messenger, le loro funzionalità avanzate e il meccanismo di funzionamento dei chatbot, che permettono di dare risposte automatiche ai propri interlocutori.

I webinar di Eccellenze in Digitale sono rivolti alle imprese della provincia di Cremona. L’obiettivo del progetto è quello di migliorare le competenze di tutte le figure che lavorano all’interno delle Pmi, che siano imprenditori, dipendenti o tirocinanti, per favorire un utilizzo consapevole ed efficace del marketing digitale.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni: www.cciaa.cremona.it – innovazione@cr.camcom.it – Tel. 0372490221.

