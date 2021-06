Le telecamere di Rai 3 sono arrivate questo pomeriggio nella redazione di Terza Pagina, il settimanale online ideato presso il liceo Vida dal professore e giornalista Patrizio Pavesi, edito dalla cooperativa Cittanova e a cui collaborano nella veste di redattori 20 studenti delle scuole diocesane selezionati attraverso veri e propri colloqui di lavoro

Un’esperienza unica in Italia perchè a differenza dei giornali di istituto, questo è registrato in Tribunale e offre la possibilità di accompagnare i ragazzi all’ottenimento del tesserino da pubblicista e al tempo stesso di avvicinarli al mondo, stuzzicare una curiosità spesso sopita verso i fatti che li circondano, farli confrontare con gli adulti “da pari” e far vivere loro una vera esperienza di lavoro, dove sono richieste precisione, qualità, rispetto delle scadenze e senso di responsabilità.

La telecamera di Stefano Lorelli ha raccolto le testimonianze dei ragazzi, dell’insegnante e dell’ospite speciale, Andrea Cgni, sovrintendente del teatro Ponchielli.

