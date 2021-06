Richiesta la convocazione, con urgenza, della Commissione vigilanza del Comune, sulla vicenda del gattile. A richiederla il consigliere Marcello Ventura, che chiede di avere risposte dall’amministrazione in merito alla discussione avviata nel corso dell’ultimo consiglio comunale.

“Le risposte dell’Assessore alle mie richieste di impegno presentate nella mozione non ci sono state”, si lamenta Ventura, che ora chiede “la produzione di copia di richiesta all’Ats da parte del Comune per trasferimento gatti e relativi pareri scritti”, ma anche di visionare “il censimento effettuato per trasferimento gatti”.

Si vuole inoltre che venga presentato “il progetto di nuova struttura secondo quanto previsto da normativa esistente” e infine che vengano rendicontati i lasciti, ossia “quanto in disponibilità oltre a quanto accantonato dal Comune”.

Alla riunione, Ventura chiede di “invitare l’assessore Simona Pasquali, i responsabili veterinari dell’Ats che seguono la partita e i responsabili dell’Associazione che gestisce il “gattile” in Via Bissolati”.

