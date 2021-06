La piattaforma dedicata al Superbonus 110% incrementa la propria offerta per rispondere alle richieste del

mercato e presenta in un webinar tutte le novità.

Martedì 22 giugno alle ore 16 Ance Cremona, Ance Brescia e Ance Pavia riunite organizzano un

appuntamento di presentazione della piattaforma My Bonus Now, un sito innovativo creato per rendere

semplice l’utilizzo dei numerosi bonus edilizi, facilitando il lavoro delle imprese edili, supportando il privato

cittadino che vuole ristrutturare casa e aiutando gli amministratori di condominio a trovare la soluzione

migliore per gli immobili (www.mybonusnow.it)

L’Impresa Edile si può iscrivere alla piattaforma, gratuita per le Imprese Associate Ance, compilando un form in cui specifica le proprie competenze e certificazioni. Il privato proprietario dell’immobile o l’amministratore di condominio si registra gratuitamente inserendo tutti i dati specifici del lavoro di ristrutturazione di cui richiede un preventivo.

La piattaforma fa il mach tra domanda e offerta e presenta al committente le Imprese qualificate a eseguire

il lavoro. Visualizzando le schede delle Imprese il privato potrà scegliere con quali imprese approfondire la

trattativa, che si svilupperà direttamente tra i due soggetti interessati.

Fra le novità introdotte nella piattaforma ci sono anche i nuovi servizi disponibili per semplificare le

procedure di richiesta del bonus, della progettazione e della cessione del credito.

L’evento in programma è un valido strumento per comprendere in modo più tecnico e pratico l’utilizzo

della piattaforma e l’accesso ai servizi grazie al supporto degli ospiti e relatori.

L’incontro si svolgerà in modalità di videoconferenza. Per partecipare è necessario iscriversi

preventivamente entro le ore 12.00 di martedì 22 giugno al link:

http://bit.ly/Registrazione_evento_di_presentazione

Per avere maggiori informazioni visitare il sito www.mybonusnow.it

© Riproduzione riservata