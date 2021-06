Le Lambrette invaderanno Pizzighettone nella giornata di domenica 27 giugno. Nell’occasione, infatti, è stato organizzato dal Lambretta Club Milano il raduno regionale proprio nel borgo rivierasco.

Dopo la partenza dalla sede del club a Rodano, a partire dalle 11.30 è previsto l’arrivo nel paese in riva all’Adda in piazza d’Armi dove si potranno ammirare le Lambrette. I partecipanti potranno visitare liberamente il Museo delle Prigioni, prima di spostarsi all’Agriturismo Isola Gerre per il pranzo.

Lungo il percorso, di circa 65 km, sono anche previste tappe di controllo a Pandino e Castelleone. In caso di maltempo, il Raduno, aperto anche ad altri Club Regionali, verrà posticipato o alla domenica successiva (4 luglio) o ad una data da destinarsi.

