Hanno allietato l’attesa e strappato un sorriso e un applauso a tutto quelli che questa mattina si sono recati all’hub di Cremona per ricevere il vaccino. Il Complesso badistico città di Cremona ha voluto rendere omaggio in musica a tutti i sanitari, i volontari, i cittadini e a tutte le persone impegnate in prima linea in questi mesi nella lotta contro il corona virus.

Mezz’ora di musica e spensieratezza con il gruppo composto da 18 elementi. Diretti dal capobanda Lorenzo Lo Conti . “Finalmente dopo tanto tempo abbiamo questa possibilità, quindi dobbiamo ringraziare due volte, uno perché ci danno la possibilità di suonare di nuovo, due per tutto il lavoro che stanno facendo, perché è anche grazie a loro che sempre più potremo tornare alla normalità e riprendere le nostre attività musicali, non ci ricordavamo più come fosse un applauso” ha detto Giovanni Mori presidente della Banda.

Nicoletta Tosato

© Riproduzione riservata