Da lunedì 23 a giovedì 26 agosto si terrà a Cremona la 71a edizione della Settimana Liturgica Nazionale, importante appuntamento formativo in ambito liturgico promosso annualmente dal Centro Azione Liturgica in sinergia con una Diocesi, scelta per ospitare l’evento. Già per l’estate 2020 era stata stabilita come sede Cremona, ma la pandemia ha costretto al rinvio all’anno successivo, con una edizione che si preannuncia insolita data l’incertezza prolungata di poter svolgere durante l’estate un convegno in presenza come si è sempre fatto in passato.

Un limite che si è trasformato in opportunità, per offrire ad un raggio anche più vasto di partecipanti questa occasione di intensa spiritualità ed approfondita riflessione, come scrivono nell’invito alla 71a edizione della Settimana Liturgica Nazionale il vescovo Claudio Maniago, presidente del Centro Azione Liturgica, e il vescovo di Cremona Antonio Napolioni.

Convegno in Cattedrale e sul web – Il programma predisposto per il 2020 è stato riadattato per offrire ai partecipanti quattro mattinate di riflessione e approfondimento attraverso esperti del settore, che interverranno in presenza e da remoto con una doppia possibilità di fruizione per i partecipanti. Come location della Settimana Liturgica Nazionale è stata scelta l’importante cornice della Cattedrale di Cremona, con i suoi gioielli d’arte e storia, segno della fede espressa nei secoli dalla Chiesa cremonese.

Per chi avrà possibilità, se le disposizioni sanitarie lo permetteranno, sarà possibile assistere alle relazioni dalla Cattedrale di Cremona. L’accesso avverrà previa iscrizione (anche per uno solo dei quattro giorni) e nei limiti della capienza massima prevista e delle normative in vigore.

Un’ulteriore modalità di partecipare alla 71a Settimana Liturgica Nazionale sarà attraverso le dirette, curate dal settore Comunicazione della Diocesi, fruibili attraverso il portale internet diocesano (www.diocesidicremona.it), il sito internet ufficiale della Settimana Liturgica Nazionale (settimanaliturgica2021.it) e il canale youtube dedicato dove saranno anche disponibili ulteriori contributi e le interviste ai protagonisti.

Anche le emittenti televisive, del territorio e non solo, proporranno le mattinate di convegno: Cremona1 e TelePace proporranno in replica l’evento da martedì 24 a venerdì 27 agosto.

Il tema della Settimana – Il tema scelto – spiegano ancora i vescovi Maniago e Napolioni nella lettera di invito alla Settimana – intende rispondere alle attese di molti, a fronte delle sfide pastorali che le Chiese stanno affrontando. Le parole di Gesù, «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome» (Mt 18,20), scelte come slogan dell’evento cremonese, assicurano la presenza viva del Signore nelle assemblee liturgiche e nelle relazioni quotidiane, che tuttavia risentono anche delle variabili sociali ed esistenziali del nostro tempo. Da qui il sottotitolo “Comunità, liturgie e territori”.

Le parrocchie sono chiamate ad assumere più coraggiosamente stili di missionarietà e forme di integrazione, che si scontrano con resistenze e difficoltà, mentre offrono opportunità su cui investire. Le unità o comunità pastorali sono ovunque in cantiere, ed è tempo di studiare come assicurare ad esse, e alle loro diverse componenti, l’indispensabile fonte eucaristica, culmine e paradigma dell’intera vita cristiana. La Settimana, autorevole e tradizionale palestra di formazione liturgica qualificata e allo stesso tempo popolare, sarà un’occasione preziosa per far luce su tutto questo, in un clima di preghiera e di comunione.

Il logo dell’edizione cremonese – Il logo della 71a Settimana Liturgica Nazionale si compone di alcuni elementi che mettono in evidenza il tema del convegno: l’Eucaristia è rappresentata dal pane segnato dalla Croce, la comunità dai corpi stilizzati dei fedeli che si radunano nell’aula ecclesiale richiamata dalla facciata di una chiesa, monumento che nel nostro Paese identifica spesso anche città e comuni. I colori utilizzati sono quelli del pane e del vino, come richiamo eucaristico.

Come iscriversi alla 71a Settimana Liturgica Nazionale – Quanti intendono partecipare alla 71a Settimana Liturgica Nazionale – sia in presenza che attraverso la fruizione da internet – possono iscriversi (per l’intera durata dell’evento o solo per parte del programma) attraverso la pagina dedicata del sito settimanaliturgica2021.it/iscrizione-partecipante/. In ogni caso non sarà richiesta una quota di iscrizione, ma è comunque possibile garantire un proprio contributo volontario a sostegno dell’organizzazione.

La segreteria organizzativa è gestita dalla Federazione Oratori Cremonesi (via S. Antonio del Fuoco 9A, tel. 0372 25336 – da lunedì a venerdì ore 9-12 e 15-18).

Per informazioni generiche (no prenotazioni/iscrizioni) scrivere a info@settimanaliturgica2021.it

Per informazioni in merito alla propria iscrizione scrivere a iscrizioni@settimanaliturgica2021.it

Per informazioni turistiche: www.turismocremona.it

