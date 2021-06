Sono 29 i bambini in lista d’attesa per i nidi comunali: secondo la graduatoria, pubblicata proprio in questi giorni, le domande pervenute sono state poco meno di 150 e i posti disponibili per quest’anno erano 120, suddivisi nei quattro nidi comunali: in particolare quest’anno ci saranno quattro sezioni al Navaroli e al Lancetti (entrambe prevedono una sezione per i lattanti), 4 al Sacchi e 2 al San Francesco.

“Naturalmente la situazione può ancora cambiare, perché comunque alcuni di quelli in graduatoria trovano poi posto a settembre, a fronte di rinunce da parte di altri” spiega la dirigente del servizio Politiche Educative, Silvia Bardelli. “Inoltre apriamo una seconda fase di iscrizione tra settembre e ottobre, per chi non riesce a iscriversi nella prima fase (anche solo coloro che sono nati tra giugno e settembre)”.

Dopo un calo delle iscrizioni che si era verificato lo scorso anno a causa dei timori legati alla pandemia, sottolinea ancora la dirigente, quest’anno “abbiamo visto una crescita di domande. La maggior parte dei richiedenti erano nelle sezioni degli svezzati (circa una 60ina), in quanto molti non iscrivono al nido i bambini quando sono ancora lattanti”.

L’apertura, dopo il ritardo dello scorso anno, dovuto alla pandemia, dovrebbe tornare a essere il primo di settembre, salvo nuove restrizioni. “Siamo in attesa di indicazioni sulla prevenzione contagi relative ai nidi e alle scuole per l’infanzia” conclude ancora Bardelli. lb

© Riproduzione riservata