Ha riscosso il solito grandissimo successo l’appuntamento organizzato dalla Cremonese con i tifosi oggi nel tardo pomeriggio all’USC Store di via Solferino, il negozio ufficiale della società grigiorossa, nel centro di Cremona. Per l’occasione erano presenti due amatissimi giocatori della prima squadra della Cremo, vale a dire il portiere Andrea Fulignati e il difensore Leonardo Sernicola, che dalle 18 alle 19 hanno incontrato i sostenitori grigiorossi presenti, mettendosi a loro disposizione per autografi, selfie, video e foto ricordo. Un evento al quale hanno preso parte tifosi di tutte le età, in particolare i più piccoli.

La società ha approfittato dell’occasione per mettere in vendita i nuovissimi maglioni natalizi ufficiali della Cremonese, che in mattinata erano stati presentati attraverso i canali social del club.

Erano naturalmente presenti i ragazzi di Thisability, pronti a prendersi cura dei clienti con la loro professionalità e, soprattutto, grazie alla loro grande umanità. Per la Cremonese era presente il direttore generale Paolo Armenia. Ha inoltre presenziato all’evento Diego Negrotti della cooperativa Meraki, oltre agli sponsor Giuseppe Conti(amministratore delegato di Saib), Giovanni Mainetti (amministratore delegato della Cartaria Mainetti) ed Emanuele Giboli (responsabile della filiale di AutoTorino Cremona).

“Questa per noi è una serata particolare – ha dichiarato il direttore generale della società grigiorossa Paolo Armenia -, perché siamo qui da US Cremonese Store con tre sponsor importanti che ci hanno aiutato in questa avventura e ci seguono da sempre con tanta passione e attenzione. Per noi è motivo di grande soddisfazione ed è per questo che abbiamo deciso di regalare loro la novità di giornata, il nuovo maglione natalizio della Cremonese“.

Ha preso poi la parola Emanuele Giboli, responsabile di filiale AutoTorino Spa: “Voglio ringraziare prima di tutto i ragazzi che conducono magnificamente l’attività all’interno del negozio. Noi contiamo di dare il nostro supporto anche prossimamente, siamo partecipi da tre anni a questa iniziativa con grande soddisfazione”

“Ormai si è creato anche un clima di amicizia con gli altri sponsor – ha detto Giovanni Mainetti, amministratore delegato della Cartaria Mainetti -, siamo molto contenti di continuare a supportare questo progetto”.

Infine il commento di Giuseppe Conti, amministratore delegato di Saib spa: “Per me è motivo di grande orgoglio poter sostenere questo progetto sin dall’inizio, quindi mi unisco agli altri sponsor nell’esprimere la mia soddisfazione nel vedere il negozio procedere così bene e diventare sempre più un punto di aggregazione per tutti i tifosi grigiorossi“.

