Interspac, società presieduta da Carlo Cottarelli, propone l’azionariato popolare per rafforzare l’Inter. L’intenzione è quella di apportare capitali direttamente dai tifosi a sostegno del presidente Zhang. “Già avviene in altre società gloriose, come il Bayern di Monaco”, spiega in una nota l’attuale direttore dell’Osservatorio sui Conti pubblici italiani e già Commissario per la revisione della spesa.

“Vogliamo lavorare insieme all’attuale proprietà, già informata dell’iniziativa. Il nostro unico scopo è sostenere la squadra che amiamo. Siamo grati al presidente Zhang per aver riportato l’Inter ai vertici del calcio”, prosegue. “Il primo passo sarà simbolico. Entro fine giugno faremo entrare in Interspac un gruppo ristretto di tifosi interisti noti, che acquisteranno una piccola quota: sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori televisivi. Ci aiuteranno a far conoscere il progetto”.

Nei prossimi giorni partirà un sondaggio online per valutare la disponibilità dei tifosi.

