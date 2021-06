Incidente in via Milano nella mattinata di mercoledì, dove due auto si sono scontrate e una si è capottata rotolando per diversi metri. Uno schianto pesante, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, sebbene siano ben quattro le persone coinvolte, tra cui un ragazzino di 13 anni.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, con tre ambulanze, per occuparsi di tutti i feriti, mentre la strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Dei rilievi del caso si sta occupando la Polizia Stradale di Cremona, coadiuvata dalle pattuglie della Polizia Locale, che hanno gestito il traffico e le code formatesi a causa della chiusura del tratto di strada, poco dopo la società sportiva Stradivari. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento.

