La sagoma del ‘divin Claudio’ oggi è finita sulla loggia della Bertazzola, in occasione del ‘flash mob’ organizzato in piazza del Comune dal teatro Ponchielli. All’ombra del torrazzo si sono esibiti il coro e l’orchestra del Monteverdi Festival diretti dal Maestro Greco, per un omaggio musicale che ha sopreso e incuriosito il pubblico.

Numerosi i passanti che attratti dalle note del ‘divin Claudio’ sono accorsi in piazza per ascoltare e applaudire gli artisti. In scaletta celebri note dall’opera “Orfeo”, come la Toccata e la Moresca. Presente il sovrintendente Cigni che ha salutato i cremonesi da un trono speciale. Un modo per richiamare l’attenzione sul festival e per promuoverlo, mentre si avvicina alla conclusione, nel prossimo fine settimana.

IL VIDEO

© Riproduzione riservata