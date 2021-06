Ultimi appuntamenti nel weekend per il Monteverdi Festival: domani venerdì 25 giugno torna #Monteverdincursioni, alle ore 11., nella Chiesa di S. Omobono, con Madrigali, mentre alle ore 17 a Palazzo Fodri con O come sei Gentile. Alle ore 20 invece andrà in scena la replica de Ballo delle Ingrate e Combattimento di Tancredi e Clorinda.

Il Festival si conclude sabato 26 giugno con un attesissimo appuntamento Facce d’amore. Protagonisti il controtenore Jakub Józef Orliński, definito dalla critica internazionale come “la voce del futuro”, accompagnato dall’Ensemble Il Pomo d’Oro diretto da Francesco Corti.

La bellezza della voce di Orliński, si unisce ad una corporeità scenica capace di restituire insieme tutte le profondità e meraviglie del teatro barocco musicale. In programma arie d’opera che raccontano l’amore, nelle sue varie sfumature, dall’amore gioioso e reciproco a quello struggente e folle. Un autentico viaggio attraverso i sentimenti e le emozioni.

