I militari del 10° reggimento Genio Guastatori di Cremona saranno di nuovo impegnati il 10 luglio per bonificare altre due bombe rinvenute nel cantiere della ferrovia a Segrate. Gli ordigni, probabilmente risalenti alla seconda guerra mondiale, saranno fatti brillare di notte, con l’evacuazione di alcune residenze intorno all’Idroscalo.

E’ il secondo ritrovamento di questo tipo nel cantiere: all’inizio di maggio era stata fatta brillare un’altra bomba trovata durante gli scavi sotto due metri di terra.

Ora sono in corso alcuni accertamenti da parte dei militari, per cercar di dare una datazione alle bombe, che sembrerebbero simili a quello precedente, e di capirne la manifattura, per cercare di valurare come procedere.

Gli specialisti del 10° reggimento genio guastatori, coordinati dal Comando Truppe Alpine intervengono quasi quotidianamente nell’attività di bonifica occasionale del territorio da residuati bellici, con competenza nella regione Lombardia. Nell’anno in corso, sono stati già 29 gli interventi condotti per un totale di 120 ordigni bonificati.

