Dopo l’emozionante ripartenza di giugno, continuano le proposte estive dell’Associazione Latinoamericana di Cremona, che per il mese di luglio ha deciso addirittura di raddoppiare il suo cartellone.

Sabato 3 luglio, a partire dalle ore 18.30, lo spazio di lettura “La Magnolia” celebrerà Dante nei 700 anni dalla morte con un incontro dal titolo: “Pensar en Italia es pensar en Dante” (J.L.Borges). L’incontro, tenuto dalla professoressa Daniela Negri, si articolerà in due tempi:

Primo tempo: “Borges incontra Dante: la letteratura come labirinto di connessioni e riscritture. Dalle rotte dei migranti italiani alla poetica del sogno dello scrittore argentino”, con il contrappunto musicale a cura di Maximiliano Baños, Leonardo Moreno e Luciana Elizondo.

Secondo tempo: “BEATRIZ” – Performance su temi della Divina Commedia attraverso il genio di Borges. Interpretazione e trama musicale a cura di Massimiliano Pegorini.

Si prosegue domenica 4 con la proiezione del docufilm “d’istanti. La città dentro”. Presentato al Filo il 31 maggio e 1 giugno scorso, il film è nato da un’idea di Mattia e Giulia Cabrini, con la regia di Sol Capasso e Luca Catullo, e racconta l’esperienza della città di Cremona durante i lunghi mesi della pandemia. Una produzione di Compagnia dei Piccoli APS in collaborazione con Camarada Films e BZK Prod, con il sostegno di Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona ONLUS e il patrocinio del Comune di Cremona.

Venerdì 9 appuntamento nel cortile del Museo Civico Ala Ponzone (Via Ugolani Dati, 4) con il concerto dell’Ensemble Voz Latina “El Corazón al Sur” – Piazzolla e il Tango Nuevo. Sabato 10, invece, sempre nel Chiostro delle Arti dell’Associazione, Giovanni Uggeri presenterà la sua raccolta di poesie dal titolo “Il mio amore grande”.

Venerdì 23 luglio si torna nel cortile del Museo Civico Ala Ponzone per il concerto del duo Luciana Elizondo e Quito Gato “Memorie del folklore in América Latina” e, per finire, anche nel mese di luglio si terranno due appuntamenti del ciclo “La musica ritrovata – Per la promozione dei giovani artisti cremonesi”. Sabato 17 sarà la volta di Giulia Dagani, giovane cantautrice cremonese che nel 2014 ha partecipato a The Voice Of Italy. Sabato 24 toccherà invece a Edwyn Roberts e i Chicos de Provincia, giovane gruppo di repertorio latinoamericano nato un paio d’anni fa proprio in occasione di un evento organizzato dall’Associazione Latinoamericana.

Un programma davvero ricco e vario, perfetto per andare incontro agli interessi di un pubblico eterogeneo e bellissimo come quello di Alac.

Per maggiori informazioni: https://www.alac-cremona.org/programmazione/

© Riproduzione riservata