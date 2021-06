Nuova serie di appuntamenti culturali nell’estate del Liceo “M.G. Vida”: dopo gli incontri di giugno del ciclo “Un sorso di cultura” dedicati alla presentazione dei libri di don Marco d’Agostino e Patrizio Pavesi e la serata musicale, con le esibizioni di alcuni studenti, l’istituto di via Milano propone “Porte aperte in seminario”, un cartellone di appuntamenti con la storia e con il cinema.

Il primo giovedì 1° luglio con la conferenza della dirigente delle scuole diocesane Roberta Balzarini sul tema “1919-1939 L’Italia tra le due guerre mondiali”. L’incontro vuole essere un rapido sguardo su un periodo storico di grandi trasformazioni dopo il primo conflitto e l’ascesa in alcuni paesi di regimi dittatoriali. Un periodo importante per l’Occidente, di cui sarà fatta una breve e sintetica analisi dei fatti storici e dei comportamenti messi in atto dagli uomini di quel tempo: una stagione che presenta spunti interessanti di riflessione anche sull’essere cittadini, sul ruolo di ciascuno nella società e su ciò che significa difendere la democrazia.

Si muoverà invece tra storia e letteratura antica il prof. Gianluca Mete nell’appuntamento del 7 luglio dal titolo “Cremona romana, storia e vicende nelle fonti letterarie antiche”. L’intervento del noto archeologo si propone, attraverso un excursus sulle fonti letterarie, di far luce su alcuni dei punti salienti delle vicende relative alla “giovane” Cremona, ovvero l’importante centro fondato dai romani nel 218 a. C., oggi città proiettata verso il futuro. Attraverso la ricognizione delle fonti letterarie, alcune delle quali meno note, si andrà alla scoperta della nascita della città, la sua forma e i personaggi che ne hanno animato e segnato le vicende più antiche, in un continuum rivolto al domani.

Il terzo appuntamento è in calendario per il 16 luglio in collaborazione con il Cinema Filo che porta le sue proiezioni nelle piazza della città. Nella serata ospitata in Seminario sarà presentato il film “Cyrano mon amour”, commedia francese del 2018 diretta da Alexis Michalik con Thomas Solivéres, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Tom Leeb, Lucie Boujenah.

Gli eventi, a accesso libero, si terranno nei giardini del Seminario Vescovile di via Milano, 5. A seguire il rinfresco offerto dalla caffetteria del Liceo Vida. Per informazioni e prenotazioni: urp@scuolediocesicr.it oppure 0372/25066.

