I Benetton puntano al comparto dolciario, entrando nella storica azienda cremonese Witor’s, azienda fondata da Roberto Bonetti, nota in tutto il mondo per i boeri e altre specialità al cioccolato. Si tratterebbe di una acquisizione del valore di circa 100 milioni di euro, con l’obiettivo di rafforzare il mercato italiano e ampliare quello internazionale, come scrive oggi il Corriere della Sera. I Benetton entrerebbero nell’azienda cremonese attraverso la società di private equity 21Invest, fondata e guidata da Alessandro Benetton. Ad affiancare i fratelli Rossano e Michele Bonetti entrerebbero quindi come amministratore delegato Jean Valery Raffars, origini francesi ma da 20 anni in Italia, con una vasta esperienza nel settore dolciario, e Giuseppe Corrado.

Witor’s è stata fondata nel 1959 come laboratorio di cioccolato a Cremona città. Tra le prime creazioni “Il Boero”, un geniale connubio tra cioccolato extra fondente, liquore e ciliegie. Quindi l’ampliamento dello stabilimento di Corte de Frati e la produzione di centinaia di altri prodotti al cioccolato.

