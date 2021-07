“La spesa di luglio” è il tema del mercato di Campagna Amica che si terrà domenica in piazza Stradivari a Cremona, nella mattinata. Dalle ore 9 alle 13, i gazebo gialli degli agricoltori di Coldiretti saranno nel salotto della città, nell’ambito dell’iniziativa “Le quattro stagioni di Cremona”, con il patrocinio del Comune.

Gli agricoltori proporranno in vendita diretta i cibi e i fiori made in Cremona e made in Lombardia, con l’intento di portare nel cuore della città tutto “il buono e il bello” che nascono nelle campagne e nelle aziende agricole.

Come sempre avviene in estate, l’ortofrutta sarà regina del mercato. “Gli acquisti di frutta e verdura sono aumentati del 15% nell’ultimo mese – spiega Coldiretti Cremona – per effetto del clima bollente che ha profondamente cambiato il carrello della spesa degli italiani, rispetto a quello precedente. Ciliegie, albicocche, pesche e nettarine, ma anche meloni e angurie vanno letteralmente a ruba nei nostri mercati. Sono l’alleato perfetto per cercare di combattere l’afa, idratarsi e fare il pieno naturale di vitamine”.

Frutta e verdura con l’arrivo dell’estate sono alimenti che soddisfano molteplici esigenze del corpo: nutrono, dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore, riforniscono di vitamine, mantengono in efficienza l’apparato intestinale con il loro apporto di fibre e si oppongono all’azione dei radicali liberi prodotti nell’organismo dall’esposizione al sole, nel modo più naturale ed appetitoso possibile.

Presso il mercato saranno presenti vari prodotti dell’agricoltura cremonese e lombarda: accanto all’ortofrutta ci saranno pane e prodotti da forno, miele e confetture, formaggi (di latte vaccino e di capra) e salumi tipici, pasta e riso, vino, succhi di frutta, prodotti a base di lumaca. E naturalmente i fiori di stagione.

Quattro le domenica in piazza Stradivari previste nei mesi più caldi, sempre dalle ore 9 alle 13 circa. Sfidando il caldo, e nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid, ci si dà appuntamento per domenica 11 luglio, 25 luglio, 8 agosto e 22 agosto.

Sempre a Cremona, si confermano le uscite del Mercato di Campagna Amica tutti i martedì presso il portico del Consorzio Agrario, in via Monteverdi. Anche nei mesi più caldi, l’obiettivo di Campagna Amica è garantire una presenza – da sempre attesa e apprezzata – nel cuore della città.

