Domenica 18 luglio 2021 si svolgerà a Cremona il Mercatino dell’Antiquariato e del Modernariato “Un tuffo nel passato”. Dalle 08:00 alle 19:00 quasi cento espositori si disporranno nella Centrale Piazza Stradivari, Piazza della Pace e nell’antico Cortile Federico II. Sarà possibile curiosare tra mobili antichi e di modernariato, trovare oggetti in argento, porcellane, bijoux, orologi, libri antichi (anche del ‘700) o edizioni ormai introvabili in libreria.

I collezionisti di dischi potranno scoprire edizioni rare o che sono state pietre miliari della storia della musica. Perfettamente restaurati, i sofisticati HiFi degli anni ’70 o ’80 si possono acquistare per riascoltare i suoni caldi ed avvolgenti che li caratterizzavano.

Per non parlare di abiti ed accessori vintage, macchine da scrivere, telefoni, francobolli, cartoline, giocattoli d’epoca e della possibilità di trovare proprio quel particolare che si cercava per risistemare il proprio mobile o lampadario d’epoca.

