Una 29enne cremasca, N.M, domiciliata a Grumello, dovrà scontare in regime di detenzione domiciliare, una pena di due anni e nove mesi a seguito di condanna per furto aggravato in concorso emesso dal Tribunale di Napoli Nord.

La vicenda risale al giugno del 2016 quando la ragazza, insieme ad un complice, presso il negozio Decathlon di Casoria (NA) aveva rubato merce per 100 euro.

La ladra, fingendo di provare alcuni capi d’abbigliamento, si era nascosta in un camerino ed aveva tagliato le etichette degli abiti sulle quali erano inseriti i codici anti taccheggio; aveva poi nascosto la merce all’interno di una borsa e con il suo complice era uscita senza pagare nulla. Una volta oltrepassate le casse però si sono attivate le barriere anti taccheggio visto che, forse per la fretta, un’etichetta non era stata rimossa. Proprio questa dimenticanza ha permesso ai Carabinieri di fermare la coppia e procedere a denunciarla.

