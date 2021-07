Con la fine del mese di giugno 2021 è arrivato a conclusione il progetto, finanziato dalla Fondazione Cariplo, denominato “Musica nel Vento” e che ha coinvolto enti, comuni e associazioni fra le provincie di Cremona, Bergamo, Lodi, Milano. Il progetto ha portato alla realizzazione di tre itinerari cicloturistici attrezzati e

segnalati nella media pianura lombarda e precisamente:

ITINERARIO DEL SERIO. Da Seriate (BG) a Montodine (CR) lungo la sponda sinistra del fiume Serio e all’interno dell’omonimo parco regionale, per una lunghezza di 57 chilometri.

ITINERARIO DELL’ADDA. Da Cassano d’Adda (MI) a Cremona, lungo la sponda sinistra del fiume Adda all’interno del parco regionale Adda Sud e lungo l’argine maestro del Po, per una lunghezza di 105 km.

ITINERARIO DEI NAVIGLI CREMONESI. Da Crema (CR) a Cremona, lungo il Canale Vacchelli e Naviglio Civico di Cremona, per una lunghezza di 58.9 km.

Nei parchi, i percorsi sono stati segnalati con cartelli direzionali e sono percorribili in facilità e in sicurezza. Alcuni interventi strutturali, pure finanziati dal progetto, hanno risolto diversi punti critici con passaggi protetti o tratti di ciclabili.

In tutti gli itinerari si è posto particolare evidenza al tema conduttore del progetto, ovvero la musica, che accompagna la vita culturale di città come Cremona, Bergamo, Crema. Lungo i percorsi si toccano infatti le case natali di artisti e compositori, musei musicali, teatri e chiese con grandi apparati organistici.

A corredo del progetto è stata realizzata la ‘App’ Musica nel Vento, scaricabile gratuitamente sulle principali piattaforme e che permette di seguire i percorsi direttamente dal vostro cellulare, con l’indicazione aggiornata dei luoghi di sosta, di pernottamento, di ristorazione. Nella App è contenuta la descrizione dei monumenti,

una colonna sonora espressamente dedicata a Musica nel Vento e la possibilità di commentare o segnalare eventuali problemi lungo il percorso.

Per chi ama le mappe è stata stampata in migliaia di esemplari una mappa a scala 1:25.000 di tutto il territorio con l’indicazione dei tre itinerari e dei vari aspetti naturali, storici, ambientali. La mappa è la prima

dettagliata ricognizione a uso turistico della media pianura lombarda in distribuzione gratuita.

Infine sono anche disponibili tre guide per complessive 160 pagine dedicate ai tre itinerari con testi, immagini, puntuali descrizioni e dettagliate cartine. Il formato tascabile consente di utilizzarle strada facendo.

Tutto il materiale promozionale è in distribuzione gratuita dal 15 giugno 2021 presso gli uffici turistici, proloco e gli enti di Treviglio, Seriate, Cassano D’Adda, Crema, Cremona, Lodi, Romano di Lombardia, Rivolta d’Adda e pubblicato sul sito www.pianuradascoprire.it

Hanno partecipato al progetto: Comune di Seriate, Comune di Cassano d’Adda, Comune di Sergnano, Comune di Crema, Comune di Cremona (Capofila), Associazione Pianura da Scoprire (Treviglio), Parco del Serio, Parco Adda Sud, FIAB Cremona Biciclettando.

