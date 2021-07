Come annunciato, sono iniziati questa mattina lungo la via Milano a Cavatigozzi, i lavori per la realizzazione di una rotonda all’altezza della palestra. Una infrastruttura che mira a dare maggiore sicurezza e che rientra tra gli interventi “Strade Sicure”, cofinanziato da Regione Lombardia, comprendente anche misure di moderazione della velocità in via Sesto, nei pressi della cascina Roncacesa, pista ciclabile di via Giuseppina e relativa messa in sicurezza di tre passaggi pedonali.

La prima fase dei lavori in via Milano riguarda la zona di fronte al civico 36A, lato via Grassi, per approntare una delle due corsie laterali della rotatoria. E’ prevista la chiusura dello sbocco della pista ciclabile di Cavatigozzi con deviazione verso e da via Grassi.

La seconda fase interesserà via Milano l’approntamento della pista ciclabile. Oltre alla chiusura della sbocco della pista ciclabile di Cavatigozzi, vi sarà un restringimento della carreggiata con impianto semaforico temporaneo e di segnaletica verticale e orizzontale su entrambe le direttrici di marcia.

