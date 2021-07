Sono in distribuzione, attraverso posta ordinaria, gli avvisi di pagamento dell’acconto Tari (Tassa rifiuti) 2021. La Tari 2021 va corrisposta con un acconto e un saldo. L’acconto può essere pagato in rata unica entro il 2 agosto 2021 oppure in due rate: la prima entro il 2 agosto 2021 e la seconda entro il 29 ottobre 2021. Tale acconto è pari al 65% dell’importo totale calcolato applicando le tariffe TARI 2020 alle superfici dichiarate e, per le utenze domestiche, alle superfici e al numero di persone che risiedono nell’abitazione nel 2021.

Il saldo verrà calcolato determinando la tassa dovuta per l’intero anno in applicazione delle tariffe 2021, conguagliando le somme già versate in acconto. Per il pagamento del saldo verrà spedito un secondo avviso di pagamento con scadenza 6 dicembre 2021.

Sono confermate anche per quest’anno le agevolazioni Tari già previste per le utenze domestiche che versano in particolari situazioni e di specifiche utenze non domestiche.

Per le utenze non domestiche maggiormente colpite a livello economico dagli effetti delle misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid, è prevista l’applicazione di una riduzione pari al 47% della quota fissa e della quota variabile del tributo dovuto per l’anno 2021.

La Tari può essere pagata con diverse modalità:

in qualunque ufficio postale;

nelle ricevitorie, nelle tabaccherie e nei supermercati che mettono a disposizione tale servizio;

online accedendo allo Sportello delle Riscossioni presente sul sito istituzionale del Comune di Cremona (https://estrattocontotributi.comune.cremona.it/);

utilizzando l’app IO (solo per la Tari riferita a utenze domestiche) scaricabile da App Store o Play Store; per accedere occorre disporre di SPID (preferibile) o carta d’identità elettronica rilasciata dopo il 19 giugno 2016. Con IO si possono gestire in modo rapido e sicuro i pagamenti verso tutti gli enti della Pubblica Amministrazione, grazie alla piattaforma pagoPA integrata nell’app, associando a IO i metodi di pagamento preferiti (per ora carte di credito). Per utilizzare IO per il pagamento dell’acconto Tari 2021 è necessario scaricare l’ sul proprio smartphone entro il 25 luglio 2021;

utilizzando l’App eventualmente messa a disposizione dalla propria banca;

agli sportelli delle banche (e relativi bancomat) che aderiscono al nodo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione (pagoPA) quali prestatori di servizi di pagamento (PSP);

con domiciliazione bancaria (SDD). Se la domiciliazione bancaria è attiva, il bollettino di pagamento non è allegato all’avviso di pagamento, perché l’importo dovuto viene addebitato sul conto bancario alle relative scadenze. La domiciliazione bancaria una volta richiesta, resta attiva sino a successiva disattivazione. Per attivare o disattivare la domiciliazione bancaria, bisogna rivolgersi al concessionario R.T.I. ICA/Abaco, via Geromini, 7 – Cremona – tel. 0372/407979 – ica.cremona@icatributi.it;

agli sportelli del concessionario R.T.I. ICA/Abaco di via Geromini, 7, con carte di credito e bancomat, non in denaro contante, esclusivamente su appuntamento da prendere accedendo alla sezione Servizi online presente sulla home page del sito del Comune di Cremona e da qui al link Agende appuntamento online (dove ve ne è una dedicata dedicata al Servizio Entrate https://appuntamenti.comune.cremona.it/tributi/), oppure telefonando al numero 0372 407979.

Per evitare assembramenti e affollamenti agli sportelli di cassa, il concessionario della Riscossione R.T.I. ICA/ABACO suggerisce ai contribuenti di preferire i sistemi di pagamento sopra riportati e di ricorrere allo sportello di via Geromini, 7 esclusivamente in caso di necessità.

Per informazioni ed eventuali segnalazioni/variazioni sul tributo è possibile rivolgersi all’Ufficio Tarsu/Tari di via Geromini, 7 telefonando al numero 0372/407310 o inviando un’email all’indirizzo tari@comune.cremona.it. Gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio, al quale si può accedere solo su appuntamento, sono dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, il mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 16,30. E’ inoltre possibile fissare un appuntamento attraverso il servizio Agende appuntamenti online, presente sul sito del web del Comune, oppure telefonando al numero 0372/407310.

Informazioni di carattere generale sulla Tari, comprese le riduzioni tariffarie, e relativa modulistica sono disponibili sullo Sportello Telematico del Comune di Cremona (https://sportellotelematico.comune.cremona.it – nella specifica sezione “Tributi”. (https://sportellotelematico.comune.cremona.it/action:c_d150:tassa.rifiuti).Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito web del Comune di Cremona nella sezione Servizio rifiuti – Informazioni tariffe TARI nella Sezione “File da scaricare (https://www.comune.cremona.it/node/494674).

