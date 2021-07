Il vaccino anti Covid arriva in farmacia. Dalla fine di luglio, 21 farmacie del territorio lombardo effettueranno la somministrazione del vaccino Janssen (quello di Johnson&Johnson) in accordo con Regione Lombardia, che sta avviando diverse iniziative volte ad aumentare il più possibile il tasso di copertura vaccinale della popolazione over 60, con l’obiettivo di raggiungere l’immunità di comunità. A Cremona per ora sono due le farmacie convenzionate aderenti: Galli di via Bissolati 78 e Leggeri di corso Matteotti 20.

“L’iniziativa – dice la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti – prevede la partecipazione alla campagna anti Covid-19 da parte delle farmacie convenzionate aderenti, per gli anni 2021 e 2022. La vaccinazione sarà eseguita da farmacisti adeguatamente formati grazie alla partecipazione a corsi organizzati dall’Istituto Superiore della Sanità, dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Farmacisti, da altre istituzioni accreditate e da forme di tutoraggio pratico da parte di professionisti sanitari”.

Per ora il servizio è avviato in forma sperimentale, con l’intenzione di arrivare a coinvolgere tutte le farmacie convenzionate sul territorio regionale.

