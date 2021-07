I “Giovedì d’estate” sviluppano, con una serata speciale, il tema della sostenibilità. Due italiani su tre, ha testimoniato una recente indagine, si dichiarano attenti alla salvaguardia del pianeta. La stessa Unione Europea ha fatto di questa sfida uno dei pilastri del rilancio (anche economico) dell’economia post covid.

“Abbiamo proposto un appuntamento strettamente legato all’attualità, a stili di vita responsabili, che ci proietta in un futuro che ciascuno è chiamato a costruire con azioni attente all’ambiente. – conferma Eugenio Marchesi, presidente delle Botteghe del Centro – La serata invita a riflettere su quanto, con piccoli gesti che compiamo ogni giorno, possiamo aiutare il pianeta e le prossime generazioni”.

Centrale, in proposito, è il tema della mobilità. E non a caso, cinque concessionarie (i gruppi Bossoni, De Lorenzi ed Autotorino, insieme ad altre due realtà storiche come Carulli e Ghezzi) presentano – per una sera – solo modelli che possono circolare senza emissioni, perché azionati da propulsione elettrica o, quantomeno, ibrida. “Un settore – spiega Cesare De Lorenzi – in rapida e costante espansione. Anche grazie agli incentivi statali. Lo scorso anno la quota delle elettrificate in Italia è salita al 4,3% e quest’anno si annuncia in ulteriore crescita. Ormai tutte le case costruttrici hanno nella loro gamma modelli elettrici o ibridi.

Pensiamo che i “giovedì d’estate” siano una bella vetrina per convincere anche chi è ancora scettico sulle nuove tecnologie dei vantaggi di questi veicoli. Ma anche per ribadire che, indipendentemente dalla alimentazione, la sicurezza sulle strade e il rispetto dell’ambiente passano attraverso lo svecchiamento del parco auto circolante”.

Ugualmente sostenibile il “bus elettrico” di Arriva Italia, la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano nella città di Cremona e nella zona sud-est della provincia. Linea Green, società del Gruppo LGH che ha scelto, per la propria attività il tema dell’energia sostenibile, spaziando alla progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici, all’efficientamento energetico, fino al teleriscaldamento e alla produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili e da fonti tradizionali. Da sempre un simbolo legato al corretto utilizzo e alla valorizzazione della risorsa idrica è Padania Acque.

Avrà un proprio stand Lega Ambiente, così come plastic Free, gruppo di volontari impegnati in campagne di raccolta di rifiuti e (in particolare della plastica”. Per una delle ultime giornate (a maggio scorso) è stata fatta pulizia nel Parco Po. “Sono stati raccolti quintali di sporcizia, evitando così che i rifiuti arrivino nel Mare Adriatico e, sotto forma di microplastiche, mettano a rischio pesci, uccelli, tartarughe e mammiferi marini”.

Non meno interessante il progetto di Cremona Urban Bees che punta alla realizzazione di un biomonitoraggio sullo stato di salute dell’ambiente nell’intorno dei luoghi dove sono stati posti gli apiari collettivi urbani. Concludono gli stand di piazza Stradivari la Accademia della follia, impegnata nei “Giovedì” per far conoscere la sua iniziativa sugli orti urbani e il Comune di Cremona, ogni settimana impegnato a presentare i propri progetti relativi al tema proposto dalla rassegna. Ai più piccoli è riservata Piazza Roma. È attivo un servizio di baby sitter (a cura di Gabry) mentre la pedagogista Valeria Bonaldi proporrà una divertente caccia al tesoro. Infine uno spazio per il gioco, con La buca del Coboldo, che proporrà una serie di giochi da tavolo contemporanei, con un escursus tra i giochi antichi.

Nel frattempo, i genitori potranno dedicarsi ad una passeggiata in centro e allo shopping, cogliendo le opportunità legate ai saldi da poco iniziati. Sempre nei giardini all’ombra della Galleria non mancano le Associazioni di volontariato con Occhi Azzurri, la BiGenitori, protagonista anche del progetto per la valorizzazione del commercio di vicinato (attraverso il dono ai bambini degli Abatons Panini), e Dal naso al Cuore (i clown dell’Ospedale). Tra le novità della serata, dedicate ai ragazzi, l’animazione di via Cavour che diventa un’area area skaters con gli atleti di Arzen impegnati nell’animazione Fus-treet thursday (progetto che vuole promuovere lo skatepark di piazza Azzurri d’Italia).

Più tradizionale la proposta di Corso Garibaldi (fino a palazzo Cittanova) con i negozi di quartiere, il mercatino, le esposizioni e le attività dell’ingegno. Ad arricchire il programma di questo Giovedì è una iniziativa culturale dedicata alla scoperta della città. Le guide di Target Turismo sveleranno il fascino e la bellezza di palazzo Mina Bolzesi, esempio del neoclassico cremonese, gigantesco ed imperioso, nel suo insieme di lesene e colonne. Infine la musica, con i dj e gruppi live impegnati a creare la colonna sonora della serata. Li si potrà ascoltare alla Hacienda (in Piazza Pace), al Bar Cittanova (C.so Garibaldi).

Dietro il Duomo, (in Largo Boccaccino), alla Enoteca Cremona (via Platina), alla Osteria del Fico (via Grandi), al Chocolate (di Piazza Roma), alle Tre Zitelle di Corso Mazzini, alla Corte dei Miracoli (in via Decia), a Pane e Amore (corso Garibaldi e via Gramsci) e alla Chiave di Bacco (in piazza Marconi). Note che anticipano (di qualche ora) il “Record Store Day”, tradizionale appuntamento dedicato al vinile in programma, in centro, nel prossimo fine settimana.

© Riproduzione riservata