E’ iniziata nel Cremasco la visita in provincia dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi. Prima tappa alla Lumson Spa di Capergnanica, po la Ancorotti Cosmetics Srl e la Coim Group di Offanengo.

“La cosmesi è un settore strategico per la nostra regione, che offre grande occupazione ed è in continuo sviluppo”, ha commentato Guidesi. “Il comun denominatore che ho incontrato questa mattina nelle aziende che ho visitato è l’entusiasmo, l’innovazione e la ricerca. Tutto questo porta ad un tessuto positivo sotto ogni singolo aspetto. Il nostro impegno, come Regione Lombardia, è quello di creare strumenti più flessibili possibile per accelerare gli obiettivi che le aziende si sono prefissate”.

Il tour dell’assessore Guidesi proseguirà nel Cremonese, con la visita nel pomeriggio alle Acciaierie Arvedi e al negozio Sperlari.

Ambra Bellandi

