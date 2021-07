La nostra storia. La nostra gente. I nostri colori. E’ quanto racconta il video scelto per presentare le nuove maglie prodotte da Acerbis; maglie che la Cremonese indosserà nel corso della stagione 2021/22. Immagini che intrecciano i luoghi simbolo del territorio e di un club ultra centenario che da sempre lega con un interminabile e resistente filo grigiorosso intere generazioni. Noi siamo Cremona.

PRIMA MAGLIA – La prima maglia è stata orgogliosamente ideata e realizzata nel solco della tradizione. Grigiorossa a strisce verticali è la nostra pelle, ma anche il nostro cuore forte macinando chilometri e ostacoli. E’ una maglia giro-collo con collo in costina di colore grigio interamente realizzata in tessuto interlock 100% poliestere, con inserti di aerazione sottomanica/fianco in tessuto mesh tridimensionale 100% poliestere. Sono presenti: effetto grafico di sfumatura degradata tono su tono sulle strisce rosse, logo CREMONESE in silicone al centro, transfer tridimensionale ACERBIS su maniche e petto di colore bianco, scritta U.S. CREMONESE retro collo in transfer.

SECONDA MAGLIA – La maglia del kit a-way è un mix tra innovazione e richiamo ai colori sociali della tradizione. E’ una maglia giro-collo con collo in costina di colore grigio interamente realizzata in tessuto interlock 100% poliestere, con inserti di aerazione sottomanica/fianco in tessuto mesh tridimensionale 100% poliestere.Sono presenti: pannello frontale in tinta unita tono su tono con disegno astratto grigio e rosso, logo CREMONESE in silicone al centro, transfer tridimensionale ACERBIS su maniche e petto di colore bianco, scritta U.S. CREMONESE retro collo in transfer.

