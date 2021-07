Sono 30 i casi di Coronavirus in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In Lombardia sono stati registrati 438 nuovi positivi su 38.089 tamponi eseguiti, l’1,1%. 4 i morti, 2 in più di ieri. Da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono 33.808. I contagi sono in aumento rispetto a ieri, quando erano stati 399. Diminuisce il numero di pazienti Covid ricoverati nei reparti Covid (136), aumentano di un paziente i ricoverati in terapia intensiva (31).

La situazione nelle altre province: sono 165 i casi individuati nella provincia di Milano, 20 in quella di Como. Nella provincia di Bergamo ci sono 24 positivi, mentre in quella di Brescia ci sono 29 positivi. A Varese i casi sono 48, nel Mantovano 19. Nel Lodigiano sono stati registrati 15 casi, 3 in provincia di Sondrio. A Pavia ci sono stati 17 nuovi contagi, in provincia di Monza e Brianza 27 mentre a Lecco 1.

Intanto tra martedì 20 luglio e mercoledì 21 la Lombardia potrà raggiungere la cosiddetta ‘immunità di comunità’. Dai dati forniti oggi dalla Direzione Welfare di Regione Lombardia emerge che attualmente il totale delle adesioni alla campagna vaccinale è di 6.929.818 persone. Dato che la media giornaliera delle prenotazioni degli ultimi sette giorni è di 14.848 persone (16.665 solo ieri), per arrivare a 7 milioni di persone, quindi al 70% della popolazione coperta – pari alla quota comunemente fissata per il raggiungimento dell’immunità di gregge – occorrono in media ancora 4,7 giorni per arrivare a questo risultato per la Lombardia.

Come scrive la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti, “Sono 4.554.741 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale, il 96% degli aderenti ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 65,7% ha la copertura completa”.

In Italia salgono ancora i positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore: sono 3.121. Ieri erano stati 2.898. Sono invece 13 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 11. Sono 244.797 i tamponi, tra antigenici e molecolari, processati nelle ultime 24 ore: il tasso positività è a 1,3%, in lieve calo rispetto a ieri dello 0,1%. Sono 162 invece i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di uno nel saldo tra entrate e uscite, terzo giorno di fila di risalita del dato. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 9 (ieri 13). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.111, quindi 23 in più rispetto a ieri. Sono 2.328 i guariti nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia, il totale dei guariti è di 4.112.977.

