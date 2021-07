Domani, martedì 20 luglio, sessione di laurea nel Polo di Cremona del Politecnico di Milano: a partire dalle ore 14 le commissioni di laurea proclameranno 21 nuovi giovani Ingegneri.

In questa sessione di laurea conseguiranno il titolo 14 studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale e 7 studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica. “Un titolo altamente spendibile, come è emerso nell’ultima indagine occupazionale 2020 del Politecnico di Milano sui laureati triennali in Ingegneria, che vede il 37% degli studenti già occupato il giorno della laurea” spiegano dalla facoltà. “L’87% risulta occupato a 6 mesi dal conseguimento del titolo, mentre a 12 mesi dal conseguimento del titolo il tasso di occupazione sale al 94%.

Dati incoraggianti anche per i giovani che stanno scegliendo proprio in questi giorni a quale Corso di Laurea iscriversi e, in particolare, per chi ha deciso di intraprendere un percorso focalizzato su materie tecnico-scientifiche che sarà molto impegnativo ma che saprà ripagare gli sforzi e i sacrifici fatti con grandi possibilità di crescita personale e con una brillante carriera lavorativa.

Un percorso accademico che a Cremona potrà essere arricchito dai Percorsi di Eccellenza, caratterizzati da attività di formazione avanzata – concomitanti con il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica o Ingegneria Gestionale – che consentiranno a dieci giovani talentuosi di migliorare fortemente le proprie capacità a livello di approccio meritocratico, multidisciplinarietà e comportamento aziendale e ai primi 5 assegnatari di ottenere anche una borsa di studio da 5.000 euro”.

