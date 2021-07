Fino a domani, mercoledì 21 luglio, in Lombardia il personale della scuola può presentarsi per la prima dose senza prenotazione. Ma il problema dei docenti non vaccinati non è la priorità per i sindacati. Ci sono ritardi su trasporti e organico. Si ripete la situazione dello scorso anno.

Servizio di Giovanni Palisto

