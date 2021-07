Si è sentita male mentre stava guidando in autostrada, all’altezza del casello di Brescia Ovest. E’ successo ieri. L’automobilista, una donna di 73 anni cremonese, era in compagnia di un’amica che ha dato l’allarme. L’immediato intervento degli agenti della polizia stradale di Seriate ha salvato la vita all’anziana. La donna, accompagnata direttamente in Poliambulanza, aveva un infarto in atto. E’ stata ricoverata e le sue condizioni sono buone.

