I Carabinieri della Radiomobile di Cremona hanno intensificato i quotidiani controlli preventivi alla circolazione stradale anche nelle giornate estive, in città e nei comuni circostanti.

Negli ultimi giorni infatti i militari dell’Arma hanno ritirato due patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica. Nel Comune di Ostiano, durante un controllo alla circolazione stradale, i militari hanno denunciato un 38enne cremonese che è risultato avere un tasso di alcolemia nel sangue pari a 1,67 gr/lt. All’uomo, oltre alla denuncia, è stata anche ritirata la patente di guida e sequestrata la propria autovettura ai fini della confisca.

Nelle vie di Cremona invece, alcune notti fa, un 34enne, risultato dagli accertamenti successivi avere un tasso alcolemico nel sangue di 3,54 gr/lt, ha provocato una fuoriuscita stradale senza coinvolgere altre persone ma danneggiando, oltre alla sua auto, un palo della segnaletica stradale. Anche in questo caso i Carabinieri, oltre a denunciarlo, hanno provveduto a ritirargli la patente di guida ed affidare l’auto sulla quale viaggiava ad altra persona.

Infine, durante un controllo agli occupanti di un’autovettura che transitava in via Dante, i militari hanno rinvenuto nel borsello del guidatore un coltello mentre, nascosto nel portabagagli, un “nunchaku”, tipica arma utilizzata in alcune arti marziali cinesi composta da due bastoni tenuti insieme alle estremità da una corta e tozza catena metallica. Il 48enne parmense, possessore dei due oggetti trovati dai Carabinieri e posti sotto sequestro, è stato immediatamente denunciato alla Procura di Cremona per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

