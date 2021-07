Si sta tenendo in questi istanti la visita a Cremona del coordinatore regionale della Lega, Fabrizio Cecchetti. Il vice capogruppo del Carroccio alla camera è arrivato in città poco dopo le 19 per un saluto in un bar in piazza Stradivari. Accolto da militanti e politici locali, Fabrizio Cecchetti sta visitando diverse città per fare il punto sulla raccolta firme per il referendum sulla giustizia, promosso assieme ai radicali.

Oggi la tappa cremonese, durante la quale è proseguita la petizione. Incalzato dai giornalisti, Cecchetti ha rivolto auguri di buon lavoro al consigliere comunale che lascia la Lega passando a Fratelli D’Italia (Beppe Arena) e annunciato nuovi fondi dalla ripartizione Pac per le aziende cremonesi. L’intervista nel tg di cremona1 domani.

Giovanni Rossi

