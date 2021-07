Una vera e propria palestra a cielo aperto, con tutti gli attrezzi dedicati al fitness, su una superficie di circa 210 mq: sorgerà a Gerre de’ Caprioli, comune che si è aggiudicato un bando del Ministero dello Sport, in collaborazione con Sport e Salute e Anci, unico in provincia di Cremona, insieme a soli due comuni lombardi (Cene BG e Edolo BS).

“Con questo finanziamento riusciremo a convertire i campi da bocce esterni al Palabosco, mai usati, in una vera e propria palestra a cielo aperto, con attrezzi vari tipici del fitness” commenta il sindaco Michel Marchi. “Uno spazio libero, gratuito, pubblico, aperto a tutti che gestiremo in collaborazione con l’Associazione Amici di Gianni e Massimiliano Onlus, per la realizzazione di iniziative specifiche e con Cremona Rugby per momenti sportivi gestiti da esperti del settore”.

Un grande risultato per il Comune di Gerre, che potrà diventare un punto di riferimento per lo sport all’aria aperta: “Ci tenevamo molto alla riqualifica di questo spazio e siamo molto contenti” conclude Marchi. “In autunno firmeremo la convenzione con l’Ente erogatore e poi seguiremo le fasi successive”.

© Riproduzione riservata