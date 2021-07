Nella serata di ieri, giovedì 29 luglio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona hanno denunciato per lesioni personali stradali gravi, guida sotto l’effetto di alcool, fuga a seguito di incidente ed omissione di soccorso un cittadino marocchino classe 1991 residente a Cremona.

Il 30enne infatti poco prima delle 21.00, a Madignano, a bordo della sua utilitaria, aveva investito un’anziana donna che stava attraversando le strisce pedonali a bordo della propria bicicletta. Senza fermarsi a prestare aiuto alla vittima, l’uomo aveva proseguito la sua corsa in direzione di Cremona. Dell’accaduto è arrivata una segnalazione al 112 che ha avvertito tempestivamente le pattuglie presenti sul territorio al fine di riuscire ad intercettare e fermare l’autore dell’incidente.

Poco dopo le 21.00 l’equipaggio della Radiomobile di Cremona ha notato l’auto a bordo della quale viaggiava il 30enne che percorreva la SP415 zigzagando in direzione del capoluogo. Dopo aver seguito l’auto per un breve tratto, i militari sono riusciti a fermarla in una via limitrofa alla SP415. Dopo aver identificato l’uomo, palesemente ubriaco, i Carabinieri lo hanno quindi sottoposto ad alcol-test che evidenziava un tasso alcolemico pari a 2,75 gr/lt, circa sei volte il limite consentito.

Al giovane, oltre alla denuncia in stato di libertà, è stata ritirata la patente di guida e sequestrata l’auto ai fini della confisca. La vittima dell’incidente, trasportata all’Ospedale Maggiore di Cremona in codice giallo, ha riportato diffuse e piccole fratture giudicate guaribili con prognosi da definire.

